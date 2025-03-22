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Сын экс-главы Приангарья привлек свою сестру для совершения аферы

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на один миллиард рублей, привлек свою сестру к подготовке преступления, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата заксобрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По материалам следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. С целью раздела товарного рынка последний заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, «ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)», запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством.

Фирма «Звезда» заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов — более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее. После апелляции адвоката Левченко дело было пересмотрено Иркутским областным судом. В итоге наказание было смягчено до 6 лет лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа. Десятого мая 2023 года Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко из исправительной колонии № 14 города Ангарска.

«Причастность осужденных к изготовлению фиктивных договоров, в которых фигурирует в качестве подрядчика указанного вида работ ООО “Звезда”, и руководящая роль в этом Левченко А. С., подтверждается изъятыми у Рябикина А. А., ФИО79 (сестры Левченко А. С.) документами… Участие Левченко А. С. в подготовке отдельных этапов преступления и организации их исполнения посредством, в том числе сестры, подтверждается письмом, изъятым с электронного адреса ФИО79 (сестры Левченко — ред.) от 27 ноября 2017 года», — говорится в материалах суда.

Отец Левченко — Сергей Левченко является членом президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы в трех созывах. В 2015—2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.