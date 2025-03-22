Сын экс-главы Приангарья привлек свою сестру для совершения аферы

Фирма «Звезда» заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов — более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее. После апелляции адвоката Левченко дело было пересмотрено Иркутским областным судом. В итоге наказание было смягчено до 6 лет лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа. Десятого мая 2023 года Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко из исправительной колонии № 14 города Ангарска.