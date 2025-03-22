Спецпосланник Белого дома передал Путину важный сигнал Трампа

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине — ред.)», — сообщил Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.