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Спецпосланник Белого дома передал Путину важный сигнал Трампа

Американский лидер Дональд Трамп передал сигнал своему коллеге Владимиру Путину о намерении восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщил его спецпосланник Стив Уиткофф.

Трамп выразил желание восстановить отношения с Путиным, заявил Уиткофф.

Американский лидер Дональд Трамп передал сигнал своему коллеге Владимиру Путину о намерении восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщил его спецпосланник Стив Уиткофф.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине — ред.)», — сообщил Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. Оно опубликовано на youtube-канале последнего.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин передал спецпосланнику Уиткоффу сообщение для Трампа.

Он отметил, что именно с этим посланием он прибыл в Москву, чтобы передать его Путину. После передачи сообщения, по словам помощника Трампа, российский президент также продемонстрировал заинтересованность в возобновлении диалога с Соединенными Штатами.

Встреча Уиткофф и Путина прошла 13 марта в Москве. В ходе визита обсуждались важные вопросы двусторонних отношений, а также были переданы дополнительные сигналы и информация между лидерами двух стран.

Следующие переговоры между представителями стран пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Они также будут посвящены ситуации на Украине и черноморской инициативе. Уиткофф заявил, что соглашение о прекращении огня в акватории Черного моря может заработать в ближайшую неделю.