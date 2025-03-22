Суд взял под стражу экс-депутата Заксобрания Челябинской области и его подельника

Ранее также сообщалось, что Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца действующего гендиректора регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктора Тихоненко. Он подозревается в превышении должностных полномочий при организации конкурса на ремонт крыши многоквартирного дома в Челябинске. Также под подозрение попал его заместитель Артем Скурихин.