Суд взял под стражу экс-депутата Заксобрания Челябинской области и его подельника

Напомним, речь идет про Илью Бархатова и экс-начальника отдела закупок Фонда капремонта региона Андрея Шадрина. Они подозреваются в посредничестве при передаче денег и получении взяток на 5 млн соответственно.
Решения приняты Ленинским районным судом Ростова-на-Дону. «Бархатову и Шадрину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обоих этапируют на Южный Урал для производства дальнейших следственных действий», — сказал собеседник.
По уточненным данным, через организованную фигурантами уголовных дел преступную схему с Фондом капремонта Челябинской области были заключены контракты на сумму более 100 млн рублей. Таким образом, постепенно вскрывается весь масштаб противоправных действий фигурантов и вменяемая сумма взяток может кратно возрасти, говорят в правоохранительных структурах.
Ранее также сообщалось, что Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца действующего гендиректора регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Виктора Тихоненко. Он подозревается в превышении должностных полномочий при организации конкурса на ремонт крыши многоквартирного дома в Челябинске. Также под подозрение попал его заместитель Артем Скурихин.
Следствие считает, что подрядчику заплатили 6 млн рублей за работы, которые уже были проведены и оплачены по другому контракту.
Все преступления выявлены сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности Челябинской области.