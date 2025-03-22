Трамп лишил Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретной информации

В дополнение к лишению доступа к секретной информации, указанным лицам также запрещен вход на охраняемые объекты правительства США без сопровождения и участие в секретных брифингах, таких как «Ежедневная сводка президента». Это решение касается и доступа к другим сведениям, составляющим государственную тайну.