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Трамп лишил Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретной информации

Администрация президента США приняла решение лишить доступа к секретной информации экс-главу Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других политических лиц. Об этом было объявлено в официальном сообщении из Белого дома.

Трамп лишил доступа к секретной информация Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана и Лизу Монако.

Администрация президента США приняла решение лишить доступа к секретной информации экс-главу Джо Байдена, бывшего вице-президента Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других политических лиц. Об этом было объявлено в официальном сообщении из Белого дома.

«Доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Хиллари Клинтон, Камалы Харрис, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — говорится на сайте Белого дома. В этот список также вошли бывший госсекретарь Энтони Блинкен, экс-советник по национальной безопасности Джейкоб Салливан, бывшая заместитель Генерального прокурора США Лиза Монако, экс-сотрудник Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома Александр Виндман и другие.

В дополнение к лишению доступа к секретной информации, указанным лицам также запрещен вход на охраняемые объекты правительства США без сопровождения и участие в секретных брифингах, таких как «Ежедневная сводка президента». Это решение касается и доступа к другим сведениям, составляющим государственную тайну.