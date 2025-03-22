Спецпосланник Трампа озвучил окончательное решение по Украине в НАТО

Уиткофф заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято.
Украина не сможет стать членом НАТО. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. По его словам, такое решение уже фактически принято.
«Украина не может быть членом НАТО. Я думаю, это в значительной степени принято», — отметил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на youtube-канале последнего. Он также упомянул, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его ближайший советник Андрей Ермак осознают, что Украина не будет принята в альянс.
Кроме того, Уиткофф обсудил возможность предоставления Украине некоторой формы защиты, аналогичной пятой статье НАТО, которая гарантирует коллективную оборону членам альянса, но без формального вступления в НАТО. Он заявил, что эта идея может быть предметом дальнейших дискуссий между США, европейскими странами и Украиной.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не приглашается в альянс, и указал на отсутствие поддержки со стороны США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подтвердил, что вопрос о членстве Украины в альянсе снят президентом США Дональдом Трампом, передает «Национальная служба новостей».
В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее говори, что потенциальное членство Украины в НАТО представляет собой угрозу безопасности страны. По его словам, желание страны вступить в альянс стало одной из причин для начала специальной военной операции.