«Украина не может быть членом НАТО. Я думаю, это в значительной степени принято», — отметил Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на youtube-канале последнего. Он также упомянул, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его ближайший советник Андрей Ермак осознают, что Украина не будет принята в альянс.