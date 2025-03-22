Хитроу из-за пожара на подстанции лишился объема энергии небольшого города

В результате пожара на подстанции крупнейший лондонский аэропорт «Хитроу» потерял объем электроэнергии, сопоставимый с потреблением города среднего размера. Об этом сообщил глава авиагавани Томас Уолдби.
По его словам, инцидент был серьезным — речь шла не о незначительном возгорании, а о масштабной аварии. Хотя резервные системы сработали согласно плану, их возможностей оказалось недостаточно для обеспечения всего аэропорта. В результате пострадала не только основная подстанция, но и её резервный трансформатор, что потребовало перераспределения энергопитания и привело к временному закрытию «Хитроу».
Уолдби подчеркнул, что аэропорт располагает тремя подстанциями, каждая из которых имеет резервный трансформатор. Однако в данном случае вышел из строя и основной, и резервный блок. Это вынудило руководство отключить системы, чтобы перестроить подачу энергии. Он отметил, что для перезапуска и проверки на безопасность требовалось заново активировать «тысячи» различных систем.
Ситуация была охарактеризована главой «Хитроу» как беспрецедентная, поскольку подобное ранее не происходило. Он связал инцидент с внешними факторами.
Ранее аэропорт сообщил о возобновлении полетов после аварии, которая изначально предполагала закрытие авиагавани до 02:59 мск 22 марта.