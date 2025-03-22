Хитроу из-за пожара на подстанции лишился объема энергии небольшого города

По его словам, инцидент был серьезным — речь шла не о незначительном возгорании, а о масштабной аварии. Хотя резервные системы сработали согласно плану, их возможностей оказалось недостаточно для обеспечения всего аэропорта. В результате пострадала не только основная подстанция, но и её резервный трансформатор, что потребовало перераспределения энергопитания и привело к временному закрытию «Хитроу».