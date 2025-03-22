За сутки в ДТП в Омской области пострадали девять человек

В Омской области за минувшие сутки произошли три ДТП, в результате которых травмы различной степени получили девять человек. Статистикой поделились в Госавтоинспекции Омской области.
Инспекторы ДПС завели 572 административных дела за нарушение Правил дорожного движения как в отношении водителей, так и пешеходов.
Наибольшее административных дел было заведено за:
нарушение ПДД пешеходам — 46.;
нарушение правил перевозки детей — 33;
нарушение правил проезда пешеходных переходов — 23;
проезд на запрещающий сигнал светофора — 9;
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и отказ пройти медицинское освидетельствование — 7.
Ранее «КП Омск» сообщала, что жители Одесского района пожаловались председателю СК РФ Бастрыкину на плохую дорогу.