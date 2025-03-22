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За сутки в ДТП в Омской области пострадали девять человек

В отношении водителей и пешеходов за сутки завели более 570 административных дел за нарушение ПДД.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области за минувшие сутки произошли три ДТП, в результате которых травмы различной степени получили девять человек. Статистикой поделились в Госавтоинспекции Омской области.

Инспекторы ДПС завели 572 административных дела за нарушение Правил дорожного движения как в отношении водителей, так и пешеходов.

Наибольшее административных дел было заведено за:

нарушение ПДД пешеходам — 46.;

нарушение правил перевозки детей — 33;

нарушение правил проезда пешеходных переходов — 23;

проезд на запрещающий сигнал светофора — 9;

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и отказ пройти медицинское освидетельствование — 7.

Ранее «КП Омск» сообщала, что жители Одесского района пожаловались председателю СК РФ Бастрыкину на плохую дорогу.