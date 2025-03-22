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Пожар в Приморье не угрожает центру реабилитации краснокнижных тигров

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Огонь не угрожает центру реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО «Центр “Тигр”), который находится в Хасанском округе Приморья, где фиксируются природные пожары, специалисты готовы к предотвращению возгораний, сообщил РИА Новости руководитель центра Виктор Кузьменко.

Ранее в правительстве региона журналистам сообщили, что пять природных пожаров тушат в Уссурийском городском округе и Хасанском округе, угрозы населенным пунктам нет. Всего за сутки фиксировали 13 возгораний площадью около 2,5 тысячи гектара. Источник, знакомый с ситуацией, уточнял РИА Новости, что продолжают тушить пожары на площади около 2,1 тысячи гектара. По данным властей, в тушении задействованы 98 человек, «сил и средств достаточно».

«Ни животным, ни нашему центру реабилитации огонь сейчас не угрожает. Но мы готовы к любому развитию событий: для предотвращения пожаров организована минполоса, ситуация мониторится и контролируется», — рассказал Кузьменко.

Центр «Тигр» создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.

В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. На территории приморского села Авангард после крупного пала, уничтожившего дома и хозпостройки, введен локальный режим ЧС.