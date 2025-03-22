Суд арестовал жителя Башкирии, до смерти избившего мать своего сына

В очередной раз он сильно избил мать его сына 4 марта. Три дня Ольга пролежала дома, а садист смотрел, как она умирает. Родные женщины уверены, что он не давал ей вызвать скорую помощь. На четвертые сутки женщину привезли в больницу и прооперировали. У нее был разрыв мочевого пузыря. Ольгу ввели в искусственную кому и 17 марта она скончалась в реанимации. У женщины остались двое сыновей — 10 и трех лет.