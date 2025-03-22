Суд арестовал жителя Башкирии, до смерти избившего мать своего сына

В Нефтекамске суд арестовал 40-летнего местного жителя, обвиняемого в смертельном избиении своей сожительницы. Ольга Пономарева три дня пролежала дома, а после того, как ее привезли в больницу, впала в кому и умерла через 10 дней.
Пара была вместе около пяти лет. Они познакомились в интернете. До знакомства Ольга жила в Уфе, владела туристическим агентством. Но из-за пандемии в 2022 году бизнес пришлось свернуть. Она переехала в Нефтекамск, куда ее пригласил возлюбленный.
Три года назад у них родился сын. За эти годы мужчина не раз поднимал руку на свою сожительницу, она писала на него заявления в полицию, но каждый раз забирала. Он обещал, что изменится, но все повторялось.
В очередной раз он сильно избил мать его сына 4 марта. Три дня Ольга пролежала дома, а садист смотрел, как она умирает. Родные женщины уверены, что он не давал ей вызвать скорую помощь. На четвертые сутки женщину привезли в больницу и прооперировали. У нее был разрыв мочевого пузыря. Ольгу ввели в искусственную кому и 17 марта она скончалась в реанимации. У женщины остались двое сыновей — 10 и трех лет.
Сам обвиняемый рассказал следователям, что в тот день она пила и ударилась. Родственники в эту версию не поверили. Они и раньше видели Ольгу в синяках.
В отношении нефтекамца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Нефтекамский городской суд арестовал его на два месяца — до 19 мая. Своей вины обвиняемый не признает и не раскаивается.