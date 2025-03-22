По их словам, медведь набросился на него в лесу. Пострадавшего осмотрели хирург, невролог, реаниматолог и окулист. Также ему провели телемедицинскую консультацию с челюстно-лицевым хирургом уфимской больницы № 21. Сейчас мужчина находится в реанимации. У него диагностировали множественные раны, переломы и травматический шок.
В Башкирии медведь растерзал 62-летнего мужчиину
Врачи Баймакской центральной районной больницы борются за жизни 62-летнего мужчины, который серьезно пострадал после нападения медведя. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мужчина поступил в приемное отделение медучреждения в сопровождении своей супруги.