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В Башкирии медведь растерзал 62-летнего мужчиину

Врачи Баймакской центральной районной больницы борются за жизни 62-летнего мужчины, который серьезно пострадал после нападения медведя. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, мужчина поступил в приемное отделение медучреждения в сопровождении своей супруги.

Источник: Соцсети Айрата Рахматуллина

По их словам, медведь набросился на него в лесу. Пострадавшего осмотрели хирург, невролог, реаниматолог и окулист. Также ему провели телемедицинскую консультацию с челюстно-лицевым хирургом уфимской больницы № 21. Сейчас мужчина находится в реанимации. У него диагностировали множественные раны, переломы и травматический шок.