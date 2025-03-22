В Башкирии медведь растерзал 62-летнего мужчиину

По их словам, медведь набросился на него в лесу. Пострадавшего осмотрели хирург, невролог, реаниматолог и окулист. Также ему провели телемедицинскую консультацию с челюстно-лицевым хирургом уфимской больницы № 21. Сейчас мужчина находится в реанимации. У него диагностировали множественные раны, переломы и травматический шок.