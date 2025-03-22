Bild: главную женщину в Европе лишают власти

В качестве примера авторы материала привели ситуацию, когда вице-президент США Джей Ди Венс демонстративно покинул саммит в Париже во время выступления фон дер Ляйен. Это указывает на то, что мнение главы ЕК не интересует США. Кроме того, ей также пришлось смириться с тем, что американский лидер Дональд Трамп ведет переговоры по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным без участия Евросоюза.