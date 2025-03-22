Bild: главную женщину в Европе лишают власти

Урсула фон дер Ляйен уходит на второй план в Европе, пишет Bild.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции и теперь занимает второстепенные роли в Европе. По данным немецкого таблоида Bild, это особенно заметно на фоне усиления ролей Лондона и Парижа.
«Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? Признаков последнего становится все больше», — отмечает Bild.
В качестве примера авторы материала привели ситуацию, когда вице-президент США Джей Ди Венс демонстративно покинул саммит в Париже во время выступления фон дер Ляйен. Это указывает на то, что мнение главы ЕК не интересует США. Кроме того, ей также пришлось смириться с тем, что американский лидер Дональд Трамп ведет переговоры по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным без участия Евросоюза.
Урсула фон дер Ляйен ранее активно выступала за усиление военной и экономической поддержки Украины, а также за трансформацию ЕС в оборонное объединение. Она инициировала создание специализированного органа по вопросам обороны и объявила о значительных инвестициях в военную сферу, что должно было укрепить роль ЕС на международной арене.