Зеленский согласен на выборы, Трамп получил от Путина подарок: главные заявления спецпосланника президента США

Для США в настоящий момент продолжает оставаться актуальным вопрос, связанный с гарантиями безопасности для Украины, заявил Стивен Уиткоф в беседе с Карлсоном. Однако, по его словам, есть проблема с тем, что настоящие гарантии Киеву могло бы дать членство в Североатлантическом альянсе, однако парадокс заключается в том, что если Украина и Россия заключат мир, то вступление в НАТО станет для Украины в принципе невозможным. Другой же альтернативы для Штатов, в каком виде можно дать Киеву гарантии безопасности, которые стали бы почвой для окончательного мира с Россией, у американской страны пока нет.