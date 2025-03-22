В Красноярске задержали мужчину, избившего стулом двух школьников

КРАСНОЯРСК, 22 мар — РИА Новости. Следователи задержали отца школьника, избившего двух пятиклассников стулом после потасовки между ними и его сыном, сообщает региональный СК РФ.
Ранее региональный СК сообщал, что 19 марта между тремя учениками 5-го класса одной из школ города Красноярска произошел словесный конфликт, переросший в драку. Для разбирательства в этот же день в школу были приглашены родители участников потасовки.
Находясь в кабинете социального педагога, отец одного из мальчиков схватил стул и нанес им удары двоим одноклассникам сына. Избиение мальчиков остановили охранники и сотрудники школы. С полученными телесными повреждениями дети обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия».
«В результате неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции подозреваемый был установлен в городе Ангарске Иркутской области и доставлен в Красноярск для выполнения с ним следственных действий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время мужчину допросят. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Журналистам в региональном СК уточнили, что мужчина работает вахтовым методом, после конфликта он уехал на работу.