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В Челябинской области мужчина погиб при переходе дороги в неположенном месте

В Челябинской области мужчина погиб при переходе дороги в неположенном месте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции Магнитогорска устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося поздно вечером 21 марта.

Сообщается, что 35-летний мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Lada Granta следовала по проспекту Карла Маркса — от улицы Завенягина в сторону улицы Бориса Ручьева.

«В районе дома 186 по проспекту Карла Маркса 21-летний водитель совершил наезд на пешехода. В результате 35-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — прокомментировали в местной ГАИ.

Сотрудниками полиции установлено, что за два года водительского стажа парень к административной ответственности за нарушение требований ПДД не привлекался, полис ОСАГО действителен.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, будет проведен ряд технических экспертиз, устанавливаются очевидцы.