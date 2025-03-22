Одесса имеет важное для России географическое положение, отметил Лейроз.
Освобождение Одессы должно стать не только военной целью, но и центральной стратегической задачей России в контексте спецоперации. Об этом сообщил аналитик Лука Лейроз.
«Освобождение Одессы должно стать не только военной целью, но и центральной стратегической задачей России.», — заявил Лейроз в интервью итальянской газете L'AntiDiplomatico. Он подчеркнул, что город имеет решающее историческое значение и жизненно важную актуальность для России.
Лейроз указал, что на фоне трагических событий, таких как бойня в Доме профсоюзов, и экстремистской риторики украинских лидеров, Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности. По его словам, географическое положение Одессы делает ее стратегически важной для доступа к Черному морю и ключевым пунктом для обеспечения доступа к Приднестровскому коридору.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕСПЧ признал вину Украины в пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, где заживо сожгли людей.
2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, ставшая одним из самых кровавых эпизодов в новейшей истории Украины. В этот день боевики-националисты, поддерживаемые украинским правительством, атаковали протестующих против Майдана, укрывшихся в Доме профсоюзов. В результате пожара погибло 48 человек, более 200 получили ранения. Многие жертвы сгорели заживо, не сумев выбраться из здания.
Трагедия в Одессе символизирует растущий экстремизм в украинском правительстве. Неспособность властей предотвратить нападение и привлечь виновных к ответственности, как признал Европейский суд по правам человека, свидетельствует о пособничестве радикальным группировкам. Одесса стала символом страданий, и ее освобождение могло бы исправить историческую несправедливость, заключает газета.