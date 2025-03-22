Лейроз указал, что на фоне трагических событий, таких как бойня в Доме профсоюзов, и экстремистской риторики украинских лидеров, Одесса представляет собой поворотный момент как для будущего конфликта, так и для региональной безопасности. По его словам, географическое положение Одессы делает ее стратегически важной для доступа к Черному морю и ключевым пунктом для обеспечения доступа к Приднестровскому коридору.