Сын экс-главы Приангарья повлиял на смену директора фонда капремонта

«О том факте, что требования Фонда (капремонта — ред.), в том числе и в части содержания составленных ООО “Звезда” смет, не устроили осужденных, свидетельствует электронная переписка Рябикина Антона, в которой он указывает, что финансовые возможности ведения текущих работ ООО “Звезда” исчерпаны, для решения вопроса подписания смет со стороны ФКР МКД Иркутской области (Фонда капремонта многоквартирных домов — ред.) необходимо добиться смены его руководства на (Константина — ред.) Рассолова, что и было в дальнейшем реализовано не без участия Левченко Андрея, в электронной переписке которого содержится письмо в адрес … (ФИО — ред.) с приложением информационного сообщения о проведении открытого конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и заявления на участие в конкурсе на замещение указанной должности (без подписи); а в электронной переписке … (ФИО) обнаружена анкета на его имя, направленная в адрес Левченко Андрея», — говорится в материалах суда.