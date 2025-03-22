Силы ПВО уничтожили за ночь 47 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 47 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Астраханской.
По одному дрону сбито в Брянской, Курской и Самарской областях.
Кроме того, семь БПЛА уничтожены над Черным морем, один — над Азовским.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о взрыве, произошедшем в одном из многоквартирных домов Ростова-на-Дону в результате атаки беспилотника. При этом пострадали не менее двух человек.