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Силы ПВО уничтожили за ночь 47 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над восьмью российскими регионами, а также над Азовским и Черными морями.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 47 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Воронежской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Астраханской.

По одному дрону сбито в Брянской, Курской и Самарской областях.

Кроме того, семь БПЛА уничтожены над Черным морем, один — над Азовским.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о взрыве, произошедшем в одном из многоквартирных домов Ростова-на-Дону в результате атаки беспилотника. При этом пострадали не менее двух человек.