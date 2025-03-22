Восемь российских регионов подверглись атаке дронов ВСУ в ночь на 22 марта

Наибольшее число вражеских дронов было зафиксировано в Воронежской области, где силы ПВО уничтожили 12 БПЛА. Белгородская область оказалась под атакой 11 дронов, шесть ликвидированы в Ростовской. В Волгоградской области удалось перехватить четыре устройства, а ещё три дрона нейтрализованы над Астраханской.