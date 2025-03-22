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Восемь российских регионов подверглись атаке дронов ВСУ в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 47 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Об эффективной работе зенитчиков сообщили в Минобороны.

Источник: Life.ru

Наибольшее число вражеских дронов было зафиксировано в Воронежской области, где силы ПВО уничтожили 12 БПЛА. Белгородская область оказалась под атакой 11 дронов, шесть ликвидированы в Ростовской. В Волгоградской области удалось перехватить четыре устройства, а ещё три дрона нейтрализованы над Астраханской.

Над Брянской, Курской и Самарской областями расчёты ПВО поразили по одному БПЛА. Восемь дронов так и не достигли суши: семь рухнули в Чёрное море и один — в Азовское.

Напомним, что один из украинских дронов врезался в жилое здание в Ростове-на-Дону вечером 21 марта. Власти сообщили о двух пострадавших, которых посекло осколками стекла. Ещё одной женщине помощь потребовалась из-за сильнейшего стресса.