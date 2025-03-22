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Неадекват с бензопилой чуть не пустил на фарш двух американских полицейских — видео

Обезумевший из-за наркотического опьянения 41-летний американец совершил нападение с бензопилой на дом престарелых в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс. Усмирить неадеквата попытались полицейские, но уговоры не подействовали на злоумышленника. Тогда правоохранители пустили в ход оружие, сообщает The New York Post.
Источник: Life.ru

По данным газеты, инцидент произошёл ещё в декабре 2024 года, однако запись с нагрудной камеры правоохранителей появилась лишь сейчас. На кадрах видно, что сначала полицейские прибегают к дипломатии и даже пытаются обезвредить преступника при помощи электрошокеров. Однако это не помогает, и тогда выстрелы раздаются уже из боевого оружия. От полученных ран преступник скончался в больнице.

Нападение с бензопилой. Видео © X / police.law.news.

В ходе расследования было установлено, что полицейские не нарушили регламент и применили оружие на законных основаниях. Им не предъявили никаких обвинений.

А в Москве на днях неизвестный напал на съёмочную группу федерального канала, которая готовила репортаж о муже-садисте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.