Неадекват с бензопилой чуть не пустил на фарш двух американских полицейских — видео

По данным газеты, инцидент произошёл ещё в декабре 2024 года, однако запись с нагрудной камеры правоохранителей появилась лишь сейчас. На кадрах видно, что сначала полицейские прибегают к дипломатии и даже пытаются обезвредить преступника при помощи электрошокеров. Однако это не помогает, и тогда выстрелы раздаются уже из боевого оружия. От полученных ран преступник скончался в больнице.
Нападение с бензопилой. Видео © X / police.law.news.
В ходе расследования было установлено, что полицейские не нарушили регламент и применили оружие на законных основаниях. Им не предъявили никаких обвинений.
А в Москве на днях неизвестный напал на съёмочную группу федерального канала, которая готовила репортаж о муже-садисте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.