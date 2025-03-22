Алаудинов обозвал ВСУ после удара по ГИС

Алаудинов назвал подрыв станции «Суджа» агонией киевского режима.
ВСУ после подрыва газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области являются «моральным уродами». Такое мнение выразил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители — бьют по ним, газораспределительные (станции — ред.), по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды», — заявил Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.
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Он охарактеризовал подрыв газовой станции как «агонию киевского режима» и заявил, что украинская сторона намеренно пытается уничтожить идею запуска газа в Европу. Глава «Ахмата» отметил, что действия, такие как уничтожение ГИС «Суджа», свидетельствуют о стремлении Киева нанести ущерб гражданской инфраструктуре России. Кроме того, Алаудинов заявил, что украинские войска должны сосредоточиться на военных целях, а не на поражении гражданских объектов и мирных жителей. Он назвал такие действия морально недопустимыми.
В ночь на 21 марта ВСУ нанесли удар по станции «Суджа», расположенной на курском приграничье. Через нее «Газпром» ежедневно поставлял в страны ЕС 42,4 млн кубических метра газа. После атаки на территории станции возник масштабный пожар. В СК РФ по данному факту возбудили уголовное дело по статье «теракт».
Отмечается, что удар произошел после того, как Киев и Москва согласились на 30-дневное прекращение огня по энернергообъектам друг друга. Однако Украина вновь не «сдержала обещание». Теперь на восстановление станции уйдет примерно 2,5 года.
Это уже не первый случай, когда Киев нарушает договоренности. Например, в 2022 году еще в начале СВО, 28 февраля 2022 года, во время переговоров в Гомеле президент Франции Эмманюэль Макрон просил российского лидера Владимира Путина о прекращении огня, на что Россия согласилась. Однако Киев продолжал боевые действия. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский указывал на неподконтрольность нацбатов и боевиков, которые нарушали достигнутые договоренности.