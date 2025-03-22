Это уже не первый случай, когда Киев нарушает договоренности. Например, в 2022 году еще в начале СВО, 28 февраля 2022 года, во время переговоров в Гомеле президент Франции Эмманюэль Макрон просил российского лидера Владимира Путина о прекращении огня, на что Россия согласилась. Однако Киев продолжал боевые действия. Тогда украинский лидер Владимир Зеленский указывал на неподконтрольность нацбатов и боевиков, которые нарушали достигнутые договоренности.