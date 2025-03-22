Житель Иркутска спас двоих детей из горящей квартиры, рискуя жизнью

«В зале бушевало пламя, оттуда шел жар. Я выбежал, чтобы сделать несколько вдохов, и вернулся уже в детскую. Пытался среди мебели отыскать малышей, но безуспешно. Cтоять на ногах не мог, передвигался на ощупь и услышал хрипы. Дети лежали на полу между кухней и коридором», — рассказал мужчина.