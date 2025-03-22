Житель Иркутска спас двоих детей из горящей квартиры, рискуя жизнью

Житель Иркутска вытащил из горящей квартиры на бульваре Рябикова двоих соседских детей — 1,5 и 3 лет, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, соседи увидели бегающую рядом с квартирой женщину, оказалось, что в огне остались дети. Трое мужчин кинулись спасать их, но не смогли — не хватило воздуха. 54-летний Игорь решил не сдаваться.
«В зале бушевало пламя, оттуда шел жар. Я выбежал, чтобы сделать несколько вдохов, и вернулся уже в детскую. Пытался среди мебели отыскать малышей, но безуспешно. Cтоять на ногах не мог, передвигался на ощупь и услышал хрипы. Дети лежали на полу между кухней и коридором», — рассказал мужчина.
Он смог вытащить детей и потерял сознание. Из подъезда мужчину и малышей вынесли уже соседи.
Детей госпитализировали. Пожарные ликвидировали возгорание, предварительно, возникшее из-за короткого замыкания проводки.
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