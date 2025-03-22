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В Омске ищут 14-летнего подростка, который вышел из больницы и пропал

О том, где находится школьник, ничего неизвестно с 21 марта.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры и полиция разыскивают 14-летнего Льва Фоминых, который 21 марта вышел из городской детской клинической больницы № 2 (улица Орджоникидзе, 58), но домой так и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

В день пропажи школьник был одет в черную толстовку с оранжевыми вставками, куртки и шапки на нем не было.

Дом мальчика находится на улице 16-й Северной. Отмечается, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Льве, просят обращаться по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).

Школьник стал четвертым подростком, который пропал в Омской области за последние два дня.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Черлаке вышел из дома и не вернулся 14-летний мальчик. Его нашли живым следующий день после пропажи. Инцидентом заинтересовали омские следователи.