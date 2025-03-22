В МЧС сообщили подробности пожара с погибшим 56-летним мужчиной в Прикамье

Позже подробности трагедии perm.aif.ru сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Как оказалось, возгорание случилось около 5:50 часов утра в частном доме по улице Центральной. На место пожара выехали 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Когда пожарные прибыли на место, они выяснили, что возгорание случилось в одной из комнат жилого строения.