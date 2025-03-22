В МЧС сообщили подробности пожара с погибшим 56-летним мужчиной в Прикамье

Подробности пожара с погибшим 56-летним мужчиной в Пермском крае сообщили perm.aif.ru в региональном МЧС.
Речь идёт о трагедии, которая случилась 21 марта. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Юсьвинском муниципальном округе при пожаре было найдено тело 56-летнего мужчины. Происшествием заинтересовались следователи СУ СКР по Пермскому краю.
Позже подробности трагедии perm.aif.ru сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Как оказалось, возгорание случилось около 5:50 часов утра в частном доме по улице Центральной. На место пожара выехали 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Когда пожарные прибыли на место, они выяснили, что возгорание случилось в одной из комнат жилого строения.
«На пожаре обнаружен погибший (мужчина). Локализация пожара в 06 часов 08 минут. Ликвидация открытого горения в 06 часов 10 минут. Площадь пожара составила 3 метра квадратных», — рассказали perm.aif.ru в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сейчас следователи СУ СКР по Пермскому краю ведут проверку по факту гибели мужчины. После того, как ведомство установит причины происшествия, будет принято процессуальное решение.