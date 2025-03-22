В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадал музей

В Ростовской области в ночь с 21 на 22 марта была отражена вражеская атака БПЛА в пяти муниципалитетах: в Донской столице, в Сальске, в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на ул. Ворошилова, — прокомментировал глава области.
В местном художественном музее, в магазине и в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленина, 10, выбиты стекла. К счастью, местные жители не пострадали.
Тем временем в Ростове этой ночью в результате атаки БПЛА двое человек были ранены. Повреждения фасада получил многоэтажный дом на улице Горсоветской, в шести квартирах выбиты стекла и рамы.
— Погибших, к счастью, нет. Двое раненых госпитализированы, на месте медицинская помощь была оказана еще нескольким жильцам. Эвакуации людей не проводилось, — сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Состояние раненых врачи оценивают как средней степени тяжести.