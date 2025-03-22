В Ростовской области за ночь сбили шесть беспилотников

В ночь на 22 марта 2025 в Ростовской области уничтожены шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Известно, что воздушная атака была отражена в городе Сальске, в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах, а также в Ростове-на-Дону.