В Ростовской области за ночь сбили шесть беспилотников

В ночь на 22 марта 2025 в Ростовской области уничтожены шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Известно, что воздушная атака была отражена в городе Сальске, в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах, а также в Ростове-на-Дону.
Как рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь, повреждения получили магазин, дом и художественный музей в городе Сальске. А вот в Ростове в результате взрыва БПЛА пострадал дом на улице Горсоветской, что в Пролетарском районе.
Проживавшие в квартире супруги были доставлены в больницу. Одной из жительниц многоэтажки помощь оказали на месте врачи скорой.
— Повреждения получили фасад и шесть квартир — выбиты стекла и рамы на нескольких этажах, — уточнил Юрий Борисович.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин побывал на месте ЧП. Он сообщил, что всем пострадавшим жильцам будет оказана необходимая помощь. Специалисты оценивают ущерб.