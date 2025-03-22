Дети в Приморье чаще становятся жертвами злоумышленников

Приморская полиция предупреждает родителей края об участившихся случаях преступлений, в которых жертвами мошенничества становятся дети.
Только за два месяца нынешнего года злоумышленникам удалось обмануть 28 малолетних приморцев.
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ирины Сыровой, мошенники используют различные схемы. Многие из них закамуфлированы под игры и квесты.
В телеграм-каналах таких игр, которые пользуются популярностью у детей, злоумышленники дают различные задания, например, просят установить программу на телефон кого-то из родителей или передать смс-код. В результате мошенники получают удалённый доступ к телефонам родителей или их банковским счетам или аккаунтам «Госуслуг».
Взрослых просят провести разъяснительную работу со своими детьми, рассказать, чем может грозить участие в такой игре.
В прошлом году за 12 месяцев жертвами мошенников стали 77 приморских детей и подростков. В этом году злоумышленники стали действовать активней.