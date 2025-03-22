Дети в Приморье чаще становятся жертвами злоумышленников

В телеграм-каналах таких игр, которые пользуются популярностью у детей, злоумышленники дают различные задания, например, просят установить программу на телефон кого-то из родителей или передать смс-код. В результате мошенники получают удалённый доступ к телефонам родителей или их банковским счетам или аккаунтам «Госуслуг».