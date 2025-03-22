Глава СК России поручил возобновить дело о ветхом доме в Горнозаводске

Данная ситуация неоднократно обсуждалась в СМИ, и ранее Бастрыкин уже ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по этому факту, было прекращено. Теперь оно будет возобновлено, и руководитель следственного управления по Пермскому краю Денис Головкин должен будет представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.