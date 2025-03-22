Глава СК России поручил возобновить дело о ветхом доме в Горнозаводске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске в Пермском крае. Обращение от жительницы города, недовольной работой властей и управляющей компании, поступило через официальную страницу Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте».
В своем обращении женщина отметила, что пятиэтажное здание, построенное в 1969 году, находится в аварийном состоянии — на стенах образовались трещины, разрушены перекрытия и фундамент. Люди всерьез опасаются, что их жилище может сложиться, как карточный домик.
Несмотря на множество жалоб от жильцов и угрозу обрушения, дом не был признан аварийным, и капитальный ремонт, инициированный управляющей компанией, сводится лишь к восстановлению кровли.
Данная ситуация неоднократно обсуждалась в СМИ, и ранее Бастрыкин уже ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по этому факту, было прекращено. Теперь оно будет возобновлено, и руководитель следственного управления по Пермскому краю Денис Головкин должен будет представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.