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Глава СК России поручил возобновить дело о ветхом доме в Горнозаводске

Жильцы пятиэтажки во второй обратились к Александру Бастрыкину с жалобами на администрацию и УК.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Горнозаводске в Пермском крае. Обращение от жительницы города, недовольной работой властей и управляющей компании, поступило через официальную страницу Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте».

В своем обращении женщина отметила, что пятиэтажное здание, построенное в 1969 году, находится в аварийном состоянии — на стенах образовались трещины, разрушены перекрытия и фундамент. Люди всерьез опасаются, что их жилище может сложиться, как карточный домик.

Несмотря на множество жалоб от жильцов и угрозу обрушения, дом не был признан аварийным, и капитальный ремонт, инициированный управляющей компанией, сводится лишь к восстановлению кровли.

Данная ситуация неоднократно обсуждалась в СМИ, и ранее Бастрыкин уже ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по этому факту, было прекращено. Теперь оно будет возобновлено, и руководитель следственного управления по Пермскому краю Денис Головкин должен будет представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.