В Ростовской области окажут помощь пострадавшим из-за ночных атак БПЛА

В Ростове и области в ночь с 21 на 22 марта отразили атаку БПЛА. В Донской столице в результате ЧП были ранены двое человек, а в доме на улице Горсоветской поврежден фасад и выбиты окна в квартирах. В Сальске в местном музее, магазине и многоквартирном доме также повреждены оконные блоки.