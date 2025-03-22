В Ростовской области окажут помощь пострадавшим из-за ночных атак БПЛА

В Ростове и области в ночь с 21 на 22 марта отразили атаку БПЛА. В Донской столице в результате ЧП были ранены двое человек, а в доме на улице Горсоветской поврежден фасад и выбиты окна в квартирах. В Сальске в местном музее, магазине и многоквартирном доме также повреждены оконные блоки.
— Сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь, — прокомментировал в своем официальном телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
В Ростове уже ночью был обследован поврежденный дом на улице Горсоветской, 49/1.
— В оперативном режиме службы экстренного реагирования и УК принимают меры для устранения последствий происшествия. Поручил главе Пролетарского района города оказать необходимую помощь жильцам МКД и предусмотреть единовременную выплату пострадавшим жителям. Прошу жителей города сохранять спокойствие, — написал в своем Telegram-канале глава Ростова Александр Скрябин.