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Омич пострадал при пожаре в гараже на Телевизионке

Характер полученных мужчиной травм, не уточняется.

Источник: Комсомольская правда

Днем в пятницу, 21 марта, загорелся гараж на улице Крымской на Телевизионке в Омске. В результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Пламя вспыхнуло в гараже около 14:30. К моменту прибытия спасателей огонь охватил постройку на площади 18 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать в 14:48. В тушении были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна автоцистерна.

Личность пострадавшего и характер полученных травм, не уточняются. Причины случившегося выясняют дознаватели МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске за сутки сгорели сразу два автомобиля — легковушка и газель. Пожары произошли в разных частях городах.