Омич пострадал при пожаре в гараже на Телевизионке

Днем в пятницу, 21 марта, загорелся гараж на улице Крымской на Телевизионке в Омске. В результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пламя вспыхнуло в гараже около 14:30. К моменту прибытия спасателей огонь охватил постройку на площади 18 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать в 14:48. В тушении были задействованы четыре сотрудника МЧС и одна автоцистерна.
Личность пострадавшего и характер полученных травм, не уточняются. Причины случившегося выясняют дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске за сутки сгорели сразу два автомобиля — легковушка и газель. Пожары произошли в разных частях городах.