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В Хабаровске тренера по борьбе задержали с запрещенными веществами

В Хабаровском крае полицейские задержали мужчину, перевозившего наркотические вещества вместе с друзьями, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Источник: Reuters

По наводке полицейские узнали, что автолюбитель, который движется по улице Карла Маркса, перевозит наркотики. Остановив автомобиль, полный попутчиков, сотрудники обыскали фигуранта и нашли в кармане его куртки подозрительный пакет с белыми кристаллами. Находку изъяли и отвезли вместе с мужчиной в участок. Позже исследование подтвердило, что в пакете хранился мефедрон, который преступник нашел в лесополосе у Санитарной.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.