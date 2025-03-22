В Хабаровске тренера по борьбе задержали с запрещенными веществами

По наводке полицейские узнали, что автолюбитель, который движется по улице Карла Маркса, перевозит наркотики. Остановив автомобиль, полный попутчиков, сотрудники обыскали фигуранта и нашли в кармане его куртки подозрительный пакет с белыми кристаллами. Находку изъяли и отвезли вместе с мужчиной в участок. Позже исследование подтвердило, что в пакете хранился мефедрон, который преступник нашел в лесополосе у Санитарной.