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В Минздраве Башкирии рассказали, кому положена бесплатная прививка от энцефалита

Стало известно, кто в Башкирии может рассчитывать на бесплатную прививку перед «сезоном клещей».

Источник: Комсомольская правда

Прививка от клещевого энцефалита проводится по эпидемиологическим показаниям и не является обязательной для всех. Вакцинация рекомендована людям, проживающим на территориях с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, а также тем, кто планирует поездки или работу в таких регионах.

В 2025 году в Башкирии были распределены вакцины для проведения прививок и ревакцинации среди лиц, работающих на эндемичных территориях, где вероятность заражения клещевым энцефалитом значительно выше.

Граждане, включенные в список для вакцинации, могут обратиться за консультацией и прививкой к своему участковому терапевту по месту жительства.

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