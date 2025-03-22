В Минздраве Башкирии рассказали, кому положена бесплатная прививка от энцефалита

Прививка от клещевого энцефалита проводится по эпидемиологическим показаниям и не является обязательной для всех. Вакцинация рекомендована людям, проживающим на территориях с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, а также тем, кто планирует поездки или работу в таких регионах.