Таможенники нашли в посылке из Греции 14 тыс. евро — деньги изъяли до суда

Крупная сумма в валюте была найдена во время обработки отправлений в пункте таможенного оформления «Минская почта».
Несмотря на то, что валюту нельзя перемещать через таможенную границу в МПО, в декларации отправитель все же решил указать о находящемся в посылке 1% — 179 евро.
В таможне также уточнили, что при вскрытии посылки выяснилось: среди одежды, продуктов питания, канцелярских принадлежностей и других предметов есть конверты и свертки с наличностью.
Минской региональной таможней по факту был начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП — перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию с сокрытием от таможенного контроля. Деньги изъяты до решения суда. Санкция статьи в качестве наказания предусматривает штраф (до 30 базовых величин) и конфискацию наличности.