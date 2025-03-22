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Таможенники нашли в посылке из Греции 14 тыс. евро — деньги изъяли до суда

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудники таможни обнаружили в международной посылке, пришедшей в Беларусь из Греции, 14 тысяч евро — деньги изъяты до суда, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

Источник: ГТК Беларуси

Крупная сумма в валюте была найдена во время обработки отправлений в пункте таможенного оформления «Минская почта».

Несмотря на то, что валюту нельзя перемещать через таможенную границу в МПО, в декларации отправитель все же решил указать о находящемся в посылке 1% — 179 евро.

сказали в ГТК

В таможне также уточнили, что при вскрытии посылки выяснилось: среди одежды, продуктов питания, канцелярских принадлежностей и других предметов есть конверты и свертки с наличностью.

Минской региональной таможней по факту был начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП — перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию с сокрытием от таможенного контроля. Деньги изъяты до решения суда. Санкция статьи в качестве наказания предусматривает штраф (до 30 базовых величин) и конфискацию наличности.