СК назвал организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Теракт в «Крокус Сити Холле» спланировали и организовали спецслужбы «недружественного государства» для дестабилизации ситуации в России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — сказала она.
Петренко добавила, что следствие завершило расследование против 19 обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Сейчас они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.
Еще несколько фигурантов объявили в розыск.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в «финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в “Крокус сити холле”, а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.