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СК: шестеро организаторов теракта в «Крокусе» заочно арестованы

Их объявили в розыск, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Шестеро граждан из Средней Азии, непосредственно занимавшиеся организацией теракта в концертном зале «Крокус сити холл», заочно арестованы и объявлены в розыск. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан из Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сказала она. По ее словам, именно эти лица завербовали четверых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду. Они же организовали их обучение за границей.

Исполнители теракта, как и их 15 пособников, содержатся под стражей. Следственные действия с ними завершены. После ознакомления обвиняемых с материалами дела они предстанут перед судом.