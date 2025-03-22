СК: шестеро организаторов теракта в «Крокусе» заочно арестованы

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан из Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск», — сказала она. По ее словам, именно эти лица завербовали четверых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду. Они же организовали их обучение за границей.