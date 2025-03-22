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Омичке, ставшей жертвой мошенников, вернут деньги через суд

Ей заплатит жительница Курганской области.

Источник: Om1 Новосибирск

Суд обязал 20-летнюю жительницу посёлка Нефтяников Курганской области выплатить 95 тысяч рублей 67-летней жительнице Павлоградского района Омской области, ставшей жертвой телефонных мошенников.

В январе прошлого года мошенник, представившись сотрудником банка, убедил омичку перевести деньги на «безопасный счёт». Полиция установила, что деньги поступили на счёт жительницы Курганской области.

В суде девушка заявила, что потеряла карту, но не заблокировала её. Несмотря на это, суд обязал её вернуть денежные средства пострадавшей. Суд признал получение денег неосновательным обогащением.