Появились кадры с места падения обломков БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области с 21 на 22 марта в пяти муниципалитетах произошла атака БПЛА. Речь идет о Донской столице, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.