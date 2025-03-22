Появились кадры с места падения обломков БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области с 21 на 22 марта в пяти муниципалитетах произошла атака БПЛА. Речь идет о Донской столице, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
— В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на ул. Ворошилова, 6, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
В результате в Сальском художественном музее, в магазине и в одном из домов выбило стекла.
Администрация Сальского района в своем Telegram-канале опубликовала фото с места ЧП. К счастью, масштабных разрушений нет.
— Сегодня муниципальные комиссии проведут оценку полученного ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь, — заявил глава региона Юрий Слюсарь.