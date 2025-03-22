В Самаре вспоминают героев и жертв теракта в «Крокусе»

22 марта 2025 года исполнился ровно год с трагедии в «Крокус Сити Холле». Теракт унес жизни 145 человек, еще более 550 получили ранения. Мероприятия в память о жертвах трагедии сегодня проходят по всей стране, в том числе в Самаре. Глава города Иван Носков поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе» в одной из местных церквей.
«В годовщину я бы хотел вспомнить о настоящих героях “Крокус Сити Холла” — тех, кто закрыл собой ребенка или женщину. Тех, кто в тяжелейших условиях сохранил мужество и самообладание и вывел из здания людей. Тех, кто рванул на личных автомобилях в “Крокус”, чтобы помочь людям выехать с опасной территории. Это были мужчины, женщины, подростки — у героизма нет возраста и пола, есть только имя и след в истории», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.
Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокусе» находились и жители Самарской области. В тот день там проходили чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Участники из 63-го региона успели покинуть комплекс до начала теракта. А вот отец и дочь из Самары, которые приехали на концерт группы «Пикник», застали трагедию. Они чудом спаслись.
А 17-летняя уроженка Тольятти стала одной из тех, кто помогал выводить людей из «Крокуса». Она работала гардеробщицей. Несмотря на юный возраст, девушка смогла сохранить самообладание и проявила храбрость. Она помогла спасти десятки жизней, за что впоследствии была награждена.