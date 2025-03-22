В Самаре вспоминают героев и жертв теракта в «Крокусе»

«В годовщину я бы хотел вспомнить о настоящих героях “Крокус Сити Холла” — тех, кто закрыл собой ребенка или женщину. Тех, кто в тяжелейших условиях сохранил мужество и самообладание и вывел из здания людей. Тех, кто рванул на личных автомобилях в “Крокус”, чтобы помочь людям выехать с опасной территории. Это были мужчины, женщины, подростки — у героизма нет возраста и пола, есть только имя и след в истории», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.