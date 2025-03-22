Водитель микроавтобуса погиб, слетев в кювет с трассы под Петербургом

Вечером пятницы, 21 марта, на 524-м километре автодороги «Вологда-Тихвин» Р-21 «Кола» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса марки «Луидор» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.