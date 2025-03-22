Воздух в районе горящей нефтебазы на Кубани загрязнен бензолом

Атака на нефтебазу в станице Кавказской произошла в ночь на 19 марта. К утру 21 марта площадь пожара достигла 10 тыс. кв. м. Спустя несколько часов один из горящих резервуаров удалось потушить. Огнем в настоящий момент охвачено 2 тыс. «квадратов». Поврежденный объект используется для перевалки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).