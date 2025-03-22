В затопленной деревне в Башкирии из домов ушла вода

В деревне Азово Архангельского района Башкирии стабилизировалась ситуация с половодьем. Напомним, что из-за весеннего паводка в муниципалитете был введен режим ЧС, а людям пришлось покинуть свои дома. Река Инзер стала подниматься 18 марта и вышла из берегов, затопив жилища сельчан.
Как сообщает пресс-служба МЧС, по состоянию на 22 марта, вода полностью ушла из домов, а люди смогли вернуться обратно. Подтопленными же остаются 37 придомовых территорий.
В настоящее время в деревне активно проводятся мероприятия по уборке улиц от нагромождений льда и скопившегося мусора с использованием спецтехники, добавили в ведомстве.
— Спасательные службы также занимаются откачкой воды из подвальных помещений и подполов. Электроснабжение уже восстановлено в некоторых домах, а работы по подключению остальных продолжаются, — заключили в МЧС.
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