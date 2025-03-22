Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять машин столкнулись на свердловской трассе из-за снегопада

Началось всё с неуправляемого автомобиля Toyota.

В Режевском районе Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят расследование по факту двух ДТП. На 62-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в них попали пять автомобилей, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель Toyota, не учитывая погодные условия и выбрав небезопасную скорость во время снегопада, потерял управление, что привело к заносу и выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Nissan. Ехавшие за Nissan Changpeng, Opel и Lada, пытаясь затормозить, не смогли соблюсти безопасную дистанцию и стали участниками столкновения.

В результате обоих инцидентов никто не получил травм. Движение на указанном участке дороги было временно затруднено, однако в настоящее время все ограничения сняты. Сотрудники автоинспекции продолжают работать на месте происшествия, оказывая содействие в оформлении необходимых документов.

Напомним, на юге Свердловской области утром 22 марта идут снегопады. Они завершатся в течение дня.