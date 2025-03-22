Пять машин столкнулись на свердловской трассе из-за снегопада

По предварительным данным, водитель Toyota, не учитывая погодные условия и выбрав небезопасную скорость во время снегопада, потерял управление, что привело к заносу и выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Nissan. Ехавшие за Nissan Changpeng, Opel и Lada, пытаясь затормозить, не смогли соблюсти безопасную дистанцию и стали участниками столкновения.