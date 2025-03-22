Пять машин столкнулись на свердловской трассе из-за снегопада

В Режевском районе Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят расследование по факту двух ДТП. На 62-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в них попали пять автомобилей, сообщает Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель Toyota, не учитывая погодные условия и выбрав небезопасную скорость во время снегопада, потерял управление, что привело к заносу и выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Nissan. Ехавшие за Nissan Changpeng, Opel и Lada, пытаясь затормозить, не смогли соблюсти безопасную дистанцию и стали участниками столкновения.
В результате обоих инцидентов никто не получил травм. Движение на указанном участке дороги было временно затруднено, однако в настоящее время все ограничения сняты. Сотрудники автоинспекции продолжают работать на месте происшествия, оказывая содействие в оформлении необходимых документов.
Напомним, на юге Свердловской области утром 22 марта идут снегопады. Они завершатся в течение дня.