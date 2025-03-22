В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в море

«Вчера в 19:50 поступила информация о том, что в с. Заводское водитель легкового авто “ЗАЗ” не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате чего произошло опрокидование автомобиля с обрыва высотой около 35 метров. Часть транспортного средства находилась на береговой линии, а другая часть в море. Пассажир выбрался самостоятельно, а водитель оказался зажат в салоне машины», — говорится в сообщении.