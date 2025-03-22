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В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма авто слетело с обрыва в море с высоты 9-этажного дома. Об этом сообщает МЧС Крыма.

«Вчера в 19:50 поступила информация о том, что в с. Заводское водитель легкового авто “ЗАЗ” не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате чего произошло опрокидование автомобиля с обрыва высотой около 35 метров. Часть транспортного средства находилась на береговой линии, а другая часть в море. Пассажир выбрался самостоятельно, а водитель оказался зажат в салоне машины», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, спасателями Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» было принято решение подойти к месту происшествия на плавсредстве. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и оказали ему первую помощь посредством наложения шины на травмированную ногу. После этого пострадавшего доставили на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.