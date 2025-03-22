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Прикормленная собака напала на ребенка в Хабаровском крае

Следственный комитет начал проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае проводится проверка по факту нападения собаки на ребенка. Информация об этом появилась в социальных сетях 22 марта. Сообщалось о нападении собаки на девочку в районе улицы Пионерской в городе Советская Гавань. По данным публикаций, собака, которая напала на ребенка, была прикормлена местной жительницей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ванинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начата процессуальная проверка. Следователи изучат все обстоятельства произошедшего, включая условия содержания животного и действия лиц, ответственных за его поведение.

В рамках проверки будет дана всесторонняя оценка случившемуся, а также установлены причины и условия, способствовавшие инциденту. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.