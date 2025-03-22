Прикормленная собака напала на ребенка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проводится проверка по факту нападения собаки на ребенка. Информация об этом появилась в социальных сетях 22 марта. Сообщалось о нападении собаки на девочку в районе улицы Пионерской в городе Советская Гавань. По данным публикаций, собака, которая напала на ребенка, была прикормлена местной жительницей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.