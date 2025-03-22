Водитель УАЗа оказался зажат в кабине в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Сообщение об аварии было опубликовано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Как оказалось, авария на трассе Р-243 случилась утром 22 марта. Около 7:55 часов утра в поисково-спасательную службу округа поступил звонок от дежурного ЕДДС. Сообщалось, что на 86-м километре трассы столкнулись грузовик «Мерседес» и УАЗ. В диспетчерской службе уточняли, что есть пострадавшие.