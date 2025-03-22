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Водитель УАЗа оказался зажат в кабине в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Авто столкнулось с грузовиком.

Источник: Соцсети

Водитель автомобиля УАЗ оказался зажат в кабине после жёсткого ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, — сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.

Сообщение об аварии было опубликовано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Как оказалось, авария на трассе Р-243 случилась утром 22 марта. Около 7:55 часов утра в поисково-спасательную службу округа поступил звонок от дежурного ЕДДС. Сообщалось, что на 86-м километре трассы столкнулись грузовик «Мерседес» и УАЗ. В диспетчерской службе уточняли, что есть пострадавшие.

На место происшествия выехали спасатели группы оперативного реагирования № 1. Как оказалось, водитель УАЗ оказался зажат в кабине. Спасатели стабилизировали автомобиль и извлекли пострадавшего. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.