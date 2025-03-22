В Башкирии 20 ехавших детей с патриотического концерта попали в аварию

По информации ведомства, мужчина за рулем ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и въехал в школьный ПАЗ, который двигался в попутном направлении. В салоне автобуса были 20 детей, которые ехали домой после патриотического концерта из Чишмов в село Дурасово.