В Башкирии 20 ехавших детей с патриотического концерта попали в аварию

В Башкирии на трассе Чишмы — Аксеново —Киргиз-Мияки произошла авария с участием школьного автобуса, перевозившего 20 детей. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, мужчина за рулем ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и въехал в школьный ПАЗ, который двигался в попутном направлении. В салоне автобуса были 20 детей, которые ехали домой после патриотического концерта из Чишмов в село Дурасово.
— Родители обучающихся сразу же прибыли на место аварии и забрали детей. Пострадавших нет, — добавили в ГАИ.
На виновника аварии составили административный протокол.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.