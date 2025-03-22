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В Башкирии 20 ехавших детей с патриотического концерта попали в аварию

На трассе Чишмы — Киргиз-Мияки произошла авария с участием школьного автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе Чишмы — Аксеново —Киргиз-Мияки произошла авария с участием школьного автобуса, перевозившего 20 детей. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, мужчина за рулем ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» и въехал в школьный ПАЗ, который двигался в попутном направлении. В салоне автобуса были 20 детей, которые ехали домой после патриотического концерта из Чишмов в село Дурасово.

— Родители обучающихся сразу же прибыли на место аварии и забрали детей. Пострадавших нет, — добавили в ГАИ.

На виновника аварии составили административный протокол.

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