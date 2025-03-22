В самолете, который экстренно сел в Нижнем, погибла детский тренер

Под этим сообщением множество соболезнований от коллег, друзей и родителей учеников, которых Марина тренировала в спортшколе «Юника». Знакомые вспоминают, что ушедшая из жизни была замечательным человеком, который отдавал все свои силы и знания своим воспитанникам, верным другом и сильной личностью.