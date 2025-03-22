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В самолете, который экстренно сел в Нижнем, погибла детский тренер

Жительница Челябинска Марина Балахонова оказалась той самой пассажиркой, из-за которой 19 марта самолет совершил вынужденную посадку в Стригино.

Авиалайнер, следовавший из Челябинска в Москву, приземлился в Нижнем Новгороде, но медики не смогли спасти женщину.

«Вчера после продолжительной болезни ушла из жизни Марина Николаевна Балахонова. Приносим глубочайшие соболезнования коллегам, друзьям и семье Марины Николаевны. Скорбим вместе с вами… Сейчас она находится в Нижнем Новгороде. Сестре необходима помощь в транспортировке тела в город Лесной», — говорится на официальном сайте спортивной школы плавания, где Марина трудилась тренером.

Под этим сообщением множество соболезнований от коллег, друзей и родителей учеников, которых Марина тренировала в спортшколе «Юника». Знакомые вспоминают, что ушедшая из жизни была замечательным человеком, который отдавал все свои силы и знания своим воспитанникам, верным другом и сильной личностью.