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Минлесхоз: за сутки ликвидировано 11 пожаров в лесах

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудники лесного хозяйства за минувшие сутки ликвидировали в лесном фонде Беларуси 11 пожаров, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.

Источник: Минлесхоз Беларуси

Уточняется, что работать на тушении возгораний в лесных угодьях страны пришлось даже ночью.

За прошедшие сутки работники лесного хозяйства ликвидировали 11 пожаров в лесном фонде. Борьбу с огнем гослесохрана и лесоводы вели даже ночью. Общая площадь пожаров оценивается в 11,1 гектара.

говорится в сообщении

В ряде случаев причинами лесных пожаров стали сельхозпалы. В отдельных лесхозах причины возгораний не установлены.

Минлесхоз призвал жителей республики быть осторожными при обращении с огнем. В ведомстве сообщали ранее о сложной пожароопасной обстановке и просили жителей республики воздержаться от посещения лесов.

В ряде регионов страны были введены запреты на посещения лесных массивов. Сейчас ограничения действуют в некоторых районах Брестской и Минской областей.