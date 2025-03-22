Минлесхоз: за сутки ликвидировано 11 пожаров в лесах

Уточняется, что работать на тушении возгораний в лесных угодьях страны пришлось даже ночью.
За прошедшие сутки работники лесного хозяйства ликвидировали 11 пожаров в лесном фонде. Борьбу с огнем гослесохрана и лесоводы вели даже ночью. Общая площадь пожаров оценивается в 11,1 гектара.
В ряде случаев причинами лесных пожаров стали сельхозпалы. В отдельных лесхозах причины возгораний не установлены.
Минлесхоз призвал жителей республики быть осторожными при обращении с огнем. В ведомстве сообщали ранее о сложной пожароопасной обстановке и просили жителей республики воздержаться от посещения лесов.
В ряде регионов страны были введены запреты на посещения лесных массивов. Сейчас ограничения действуют в некоторых районах Брестской и Минской областей.