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Под Воронежем прицеп КамАЗа упал с понтонного моста в реку

В Богучарском районе Воронежской области грузовик упал в реку с моста.

Источник: ГАИ Воронежской области

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства опрокидывания грузового автомобиля в Дон в Богучарском районе Воронежской области. ДТП произошло днем 21 марта на 12-м километре автодороги «Богучар-Петропавловка».

Около 17 часов на понтонном мосту через реку Дон 26-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным дорожной полиции, двигаясь по мосту в сторону автодороги М-4 «Дон», не выбрал безопасный боковой интервал до металлического ограждения переправы, не справился с управлением, в результате чего полуприцеп упал с понтонного моста в реку Дон.

В результате ДТП повреждения получили грузовик и металлическое ограждение моста, никто не пострадал.