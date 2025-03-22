Под Воронежем прицеп КамАЗа упал с понтонного моста в реку

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства опрокидывания грузового автомобиля в Дон в Богучарском районе Воронежской области. ДТП произошло днем 21 марта на 12-м километре автодороги «Богучар-Петропавловка».
Около 17 часов на понтонном мосту через реку Дон 26-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным дорожной полиции, двигаясь по мосту в сторону автодороги М-4 «Дон», не выбрал безопасный боковой интервал до металлического ограждения переправы, не справился с управлением, в результате чего полуприцеп упал с понтонного моста в реку Дон.
В результате ДТП повреждения получили грузовик и металлическое ограждение моста, никто не пострадал.