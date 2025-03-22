Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Башкирии школьный автобус попал в ДТП: дети не пострадали

В результате ДТП пострадавших нет.

Источник: АиФ

На автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии, авария случилась на повороте в деревню Новоусманово.

По предварительной информации, житель Давлекановского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, на участке дороги с запрещённым обгоном попытался обогнать впереди движущийся грузовой автомобиль. В этот момент он столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении перед грузовиком и практически завершал манёвр поворота налево в сторону деревни Новоусманово.

Известно, что школьный автобус перевозил 20 детей, возвращавшихся с патриотического концерта из посёлка Чишмы в село Дурасово. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб и медики, которые осмотрели детей. Родители учащихся также сразу приехали на место аварии и забрали своих детей.

Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении водителя ВАЗ-21099 сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал за выезд на встречную полосу и нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП.