На трассе в Башкирии школьный автобус попал в ДТП: дети не пострадали

Известно, что школьный автобус перевозил 20 детей, возвращавшихся с патриотического концерта из посёлка Чишмы в село Дурасово. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб и медики, которые осмотрели детей. Родители учащихся также сразу приехали на место аварии и забрали своих детей.