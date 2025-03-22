На трассе в Башкирии школьный автобус попал в ДТП: дети не пострадали

На автодороге Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии, авария случилась на повороте в деревню Новоусманово.
По предварительной информации, житель Давлекановского района, управляя автомобилем ВАЗ-21099, на участке дороги с запрещённым обгоном попытался обогнать впереди движущийся грузовой автомобиль. В этот момент он столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении перед грузовиком и практически завершал манёвр поворота налево в сторону деревни Новоусманово.
Известно, что школьный автобус перевозил 20 детей, возвращавшихся с патриотического концерта из посёлка Чишмы в село Дурасово. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб и медики, которые осмотрели детей. Родители учащихся также сразу приехали на место аварии и забрали своих детей.
Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении водителя ВАЗ-21099 сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал за выезд на встречную полосу и нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП.