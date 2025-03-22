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В Бурятии умер один из заболевших сальмонеллезом вахтовиков

УЛАН-УДЭ, 22 мар — РИА Новости. В Бурятии скончался один из 16 заболевших сальмонеллезом вахтовиков, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Бурятия сообщила РИА Новости, что сальмонеллезом заразился 21 работник вахтового поселка Северомуйск Муйского района республики. По данным Восточного МСУТ СК России заболевание подтвердилось у 16 работников строительной компании, которая осуществляла строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.

«В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Один из них скончался. Работа пищеблока приостановлена», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, работники отравились 13 марта в столовой, принадлежащей одной из коммерческих организаций. Услуги по обеспечению питанием осуществляли сотрудники столовой, расположенной на территории строительного объекта, на основании договора.